Pakistan vil hjælpe Danmark med at evakuere afghanske ansatte

Udenrigsministeriet kan hverken be- eller afkræfte, at Jeppe Kofod har talt med Pakistans udenrigsminister.

Pakistan vil hjælpe Danmark med at evakuere 413 afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark.

Det skriver den pakistanske udenrigsminister, Shah Mahmood Qureshi, på Twitter, ifølge TV 2.

Han skriver, at han mandag har talt med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), og sagt, at Pakistan faciliterer evakueringen af 431 afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark.

Udenrigsministeriet siger til Ritzau, at det hverken kan be- eller afkræfte, at Jeppe Kofod har talt med Shah Mahmood Qureshi.

Det er ligeledes uklart, hvordan Pakistan skal bistå Danmark med at evakuere de afghanske statsborgere.

Det pakistanske udenrigsministerium skriver på sin hjemmeside, at landets udenrigsminister modtog et telefonopkald fra Jeppe Kofod mandag. Ministeriet skriver også, at Pakistan vil hjælpe de afghanske ansatte med at komme videre til Danmark.

Mandag morgen sagde Jeppe Kofod, at man "langtfra" er færdig med at evakuere danske udsendte medarbejdere og lokalt ansatte fra Afghanistan, men at man kæmpede for at få det til at ske, og at man ikke opgiver nogen.