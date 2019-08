Pædagogmedhjælper nægter ulovlig deling af actionfilm

Men ifølge det britiske selskab Copyright Management Services Ltd. (CMS) har hun via en fildelingstjeneste på internettet delt filmen med 229 andre og dermed krænket ophavsretten for producenten.

En 25-årig pædagogmedhjælper fra Københavns Nordvestkvarter hævder aldrig nogensinde at have set actionfilmen "Homefront", som Sylvester Stallone har skrevet manuskriptet til.

Selskabet handler internationalt på vegne af en række filmproducenter, blandt andet ved at anlægge retssager.

Striden mellem CMS og pædagogmedhjælperen blev indledt onsdag ved Retten på Frederiksberg. Sagen er en blandt flere, som advokatfirmaet Njord fører i Danmark på vegne af CMS.

Sagerne er noget kryptiske, da der rejses tvivl om, hvorvidt almindelige borgere tvinges til at skulle bevise deres uskyld efter beskyldninger fra pengestærke producenter.

I onsdagens sag på Frederiksberg forlanger CMS, at kvinden skal betale 7500 kroner for sin brøde. Men det vil kvinden ikke.

For det første bestrider hun, at CMS overhovedet repræsenterer filmens egentlige rettighedshavere. Og for det andet mener hun, at den teknologi, som er brugt til at udpege hende, ikke er pålidelig.

Men det er den, forsikrer Benjamin Perino fra firmaet Guardaley. Firmaet leverer den tekniske løsning, som bruges til at afsløre ulovlig fildeling på nettet.

I retten forklarer han via en engelsk tolk - selv om han er tysker, hvilket hans accent bærer tydelig præg af - at teknikken dels identificerer den film, som bliver delt, og dels identificerer de ip-adresser, som den deles mellem.

Identifikationen af filmen sker tilmed med samme pålidelighed, som en person kan identificeres ud fra et fingeraftryk. Og der er fem sikkerhedslag i systemet. Det er ufejlbarligt, lyder det fra Perino.

Ikke desto mindre holder pædagogmedhjælperen fast i, at hverken hun eller hendes forlovede har haft noget med fildelingen at gøre.

Internetforbindelsen i deres lejlighed er beskyttet med kode. Den kender de selv, men gæster får også lov at logge på. Men hvem der skulle have delt filmen, kan hun ikke svare på.

På den baggrund mener hun ikke, at hun kan gøres ansvarlig for den deling, der måtte være sket, hvis det system, som hun og hendes advokat, Jimmy Christensen, regner for upålideligt, har ret i, at der vitterligt er sket en deling.

Men det kan hun, lyder det fra advokatfuldmægtig Peter Binau-Hansen fra Njord Law Firm. For i abonnementsbetingelserne fremgår det, at man som indehaver af en internetforbindelse er ansvarlig for dens brug.

Hvem der får ret, er endnu uvist. Dommer Peter Brund vil tænke over sagen frem til tirsdag i næste uge.

Her vil han komme med en såkaldt tilkendegivelse. Ud fra den kan parterne vælge at indgå et forlig, eller de kan kræve, at retten afsiger dom i sagen.