Pædagoger ser stigende mistrivsel hos børn

Her svarer mere end hver anden pædagog, at de oplever, at antallet af børn, der mistrives, stiger.

Samtidig oplever næsten hver tredje pædagog, at vedkommende kun i mindre grad har tilstrækkelig tid til at tage sig af børnenes trivsel og udvikling.

31 procent giver det svar, mens to procent svarer, at de slet ikke har tid.

Ifølge Elisa Rimpler, formand for Bupl, kommer mistrivslen ofte til udtryk ved, at børnene er kede af det, vrede, urolige og usikre samt trætte eller uoplagte efter skole. Nogle havner oftere i konflikt eller føler, at de ikke er gode nok til ting.

- Det er alt sammen udtryk for børn, der mistrives. Mange af de her signaler er jo noget, vi tager rigtig alvorligt, fordi det er signaler fra børn om, at der er noget galt.

- Det vigtigste for en pædagog er ikke alene at se det. Udfordringen er, at når man samtidig har kæmpestore grupper af børn, har man ikke mulighed for at gøre meget ved det, siger Elisa Rimpler til Ritzau.

Netop normeringer - antallet af børn per voksen - er et problem hos pædagogerne. Over 500 af de adspurgte pædagoger fortæller om at stå alene med børnegrupper på over 30 børn.

Derudover har 31 procent af pædagogerne svaret, at da de senest stod alene med en børnegruppe, var det i deres øjne uforsvarligt eller farligt. Fordi gruppen var for stor.

Flere børneordførere kalder over for Berlingske rapportens tal "bekymrende".

SF, Enhedslisten og Radikale Venstre mener, at der bør indføres et minimum for, hvor mange voksne der skal være per barn i skole- og fritidsordningerne.

Derudover vil SF på finansloven afsætte 160 millioner kroner årligt til styrkede fritidstilbud. Partiet vil også sikre, at familier får ret til hurtig hjælp gennem kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning, PPR.

- Det skal være helt tydeligt, hvor man går hen for at få støtte, og hjælpen skal komme, så snart barnet viser tegn på mistrivsel, siger Jacob Mark, SF's børneordfører, i en kommentar til Ritzau.

Hos Venstre er børneordfører Ellen Thrane Nørby ikke afvisende over for idéen med minimumsnormeringer. Men hun frygter, at det kan gå ud over forældrebetalingen, som på nuværende tidspunkt ikke har et lovmæssigt loft, siger hun til Berlingske.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke ønsket at stille op til interview, men henviser over for Berlingske til Jens Joel, der er Socialdemokratiets børneordfører.

Han påpeger, at undersøgelsen fra Bupl ikke peger på, hvor børnenes mistrivsel opstår. Derudover kommer han ikke nærmere ind på regeringens forslag til tiltag.

Berlingske skriver, at der er planlagt et møde mellem Folketingets partier og Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor de skal drøfte et løft af fritidspædagogikken.

I alt 23.200 pædagoger og ledere har deltaget i undersøgelsen. 6042 af dem arbejder med børn og unge i alderen 6-18 år, og det er disse besparelser, notatet bygger på.