Pædagoger på fritidsområdet oplever stigende mistrivsel hos børn

I en undersøgelse foretaget af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl) svarer 31 procent af de adspurgte pædagoger på fritidsområdet, at de kun i mindre grad har tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling.

To procent svarede, at de slet ikke har tid.

Over halvdelen svarer, at de oplever, at antallet af børn og unge, der mistrives, er stigende.

Det skriver Berlingske.

Elisa Rimpler, der er formand for Bupl, mener, at undersøgelsens tal er bekymrende.

- Der er grund til at slå alarm. Det er i fritidsordningerne, vi har muligheden for at forebygge mistrivsel, og det kan vi ikke med de rammer, vi har nu, fordi normeringer er så dårlige, siger hun til avisen.

Desuden har 31 procent svaret, at da de senest stod alene med en børnegruppe, var det uforsvarligt eller farligt, fordi gruppen var for stor.

Der er 23.200 pædagoger og ledere, der har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i perioden 29. august til 13. oktober i år.

6042 af dem arbejder med børn og unge i alderen 6-18 år, og det er disse besvarelser, notatet bygger på.

Berlingske skriver, at Folketingets partier har indkaldt Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et møde om et løft af fritidspædagogikken inden starten af september.

Mødet er endnu ikke blevet afholdt.

Børneordførerne fra Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten er enige om, at der er grund til bekymring på baggrund af rapporten.

Enhedslisten og Radikale Venstre mener, at der bør etableres minimumsnormeringer.

Det er Venstres børneordfører Ellen Trane Nørby ikke afvisende over for, selv om frygter, at det kan gå ud over forældrebetalingen, som der på nuværende tidspunkt ikke er et lovmæssigt loft på.

Pernille Rosenkrantz-Theil har ikke ønsket at stille op til interview med Berlingske, men henviser til Jens Joel, der er Socialdemokratiets børneordfører.

Han anerkender, at føromtalte møde er forsinket og påpeger, at undersøgelsen fra Bupl ikke peger på, hvor mistrivslen opstår.

Jens Joel kommer hverken med en dato for, hvornår mødet skal holdes eller et svar på, hvad regeringen ønsker at gøre for fritidspædagogikken. Han afventer drøftelserne med de øvrige partier.