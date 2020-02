Pædagog om misbrugssag: Det hele var så mystisk

Der foregik bekymrende ting i hjemmet hos en familie i Skælskør, hvor en dengang syvårig pige var anbragt i pleje.

Det fortæller en tidligere sagsbehandler fredag i Retten i Næstved.

Her er hun indkaldt som vidne i en sag, hvor en tidligere plejefar er tiltalt for at have begået seksuelle overgreb mod den syvårige pige.