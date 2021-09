Pædagog dræbt på bosted - forsøgte at flygte fra knivstik

Hvad der begyndte som en diskussion mellem en 19-årig beboer og en mandlig pædagog på bostedet Ørbækskilde i Fårevejle, udviklede sig i december 2020 til, at den 29-årige medarbejder afgik ved døden efter flere knivstik.

Fredag er retssagen mod den nu 20-årige mand, der var på bostedet på grund af psykiske problemer, gået i gang ved Retten i Holbæk.

Her bliver forløbet op til dødsfaldet gennemgået. Blandt andet kommer det frem, at den 29-årige socialpædagog flygtede efter flere indledende knivstik i en gård, der befinder sig midt i opholdsstedet.

Den tiltalte fulgte efter ham, og ifølge hans forklaring væltede de to ned på jorden ved siden af hinanden.

- Hvad sker der så, spørger anklager Hanne Christensen.

- Så stikker jeg ham igen, siger den tiltalte lavmælt fra vidneskranken.

Han forklarer, at han kun forsøgte at stikke sin modstander i armen.

I retssalen viser anklager Hanne Christensen en video optaget umiddelbart før de fatale knivstik.

Her kan man se den 29-årige og den tiltalte i en voldsom diskussion med flere skub mellem de to parter.

Flere kvinder, der er mødt op som tilhørere i retten, bryder grædende sammen på grund af videoen.

Den ene af kvinderne kan ikke stoppe igen, og dommeren beder hende om at forlade retssalen. Hun hjælpes ud af en anden kvinde og må støtte sig til hende for at komme ud.

Ifølge den 20-åriges forklaring havde han anskaffet sig kniven, fordi han var bange for pædagogen.

De havde haft konfrontationer, fordi den 29-årige ansatte havde stillet krav til den tiltalte, som han ikke kunne efterkomme.

- Vi kom op at skændes, hvis jeg for eksempel glemte min tallerken efter aftensmaden eller ikke havde været i skole.

- Han stod tit helt oppe i hovedet på mig, siger den tiltalte.

Da episoden skete var den 29-årige den eneste på arbejde på stedet, hvilket efterfølgende skabte meget debat omkring bosteder.

Den unge mand er tiltalt for drab, hvilket han nægter sig skyldig i, men han erkender vold med døden til følge.

Han er derudover tiltalt for at slå en kammerat med fem knytnæveslag i ansigtet i en anden sammenhæng. Det har han erklæret sig skyldig i.

Og så er han tiltalt for ulovlig besiddelse af kniv.

Anklagemyndigheden har taget forbehold for anden sanktion end straf, da der er tvivl om, hvorvidt han er egnet til for eksempel at komme i fængsel. Han har diagnosen paranoid skizofreni.

I stedet kan han blive idømt anbringelse.

Der forventes at falde dom den 15. september.