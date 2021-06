Pårørende må give et nap med når sygeplejersker strejker

I 13 kommuner landet over er et antal sygeplejersker også udtaget til konflikten.

Når 5000 sygeplejersker natten til lørdag ventes at gå i strejke, kommer det ikke kun til at betyde udsatte operationer og behandlinger på sygehuse.

Det kommer til at kunne mærkes, siger forløbschef Mette Søndergaard Robl, Odense Kommune, der er en af de ramte kommuner.

- Der er nogle borgere, som fra på lørdag ikke får besøg af den sygeplejerske, som de plejer at få besøg af. Og som så må søge hjælp fra pårørende, siger hun.

10 procent af alle sygeplejersker i regioner og kommuner er udtaget til at strejke.

Der er et nødberedskab, så alle de kritisk vigtige opgaver bliver løst.

I disse dage er de ramte kommuner i gang med at definere, hvilke opgaver der løses under nødberedskabet - og hvilke der ikke gør.

- Vi er netop nu i gang med at se på, hvem der har allermest brug for hjælp. De borgere kommer til at indgå i nødberedskabet, siger Mette Søndergaard Robl.

I Odense er det sygeplejersker på plejecentre, i udkørende teams og på sundhedsklinikker, der er udtaget til strejke.

Hvis en borger eksempelvis modtager dialyse, vil det ifølge forløbschefen blive defineret som en opgave, der skal løses af nødberedskabet.

Men hvis der er tale om almindelig medicingivning, vil det ikke nødvendigvis blive varetaget af nødberedskabet.

- Der er meget arbejde i de her dage for at blive klar til på lørdag. Vi prøver at gøre det, så borgerne kommer til at mærke det mindst muligt.

- Men de vil mærke det, og der vil være borgere, som ikke får den hjælp, de plejer at få, siger hun.

I Aarhus Kommune er det ikke kun dele af ældreområdet, der vil blive ramt. Det vil sundhedsplejen også.

Det betyder eksempelvis aflyste hjemmebesøg hos småbørnsforældre, ligesom skolesundhedspleje nogle steder også aflyses.

Det er dog aftalt, at der fortsat kan ske hjemmebesøg ved særligt sårbare eller udsatte familier, hvor der er alvorlig bekymring for barnets helbred.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

De 13 kommuner, hvor dele af ældre- og sundhedsområdet rammes, er følgende:

København, Aarhus, Odense, Aalborg, Silkeborg, Frederiksberg, Gladsaxe, Hillerød, Halsnæs, Holbæk, Ringsted, Fredericia og Tønder.