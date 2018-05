På to år er der knap 23.000 færre på kontanthjælp

I februar 2018 er der 133.900 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet.

- Det er glædeligt, at så mange mennesker er kommet væk fra kontanthjælpssystemet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

- Ikke mindst når vi samtidig kan se, at de ikke kommer over på lignende ydelser. Det er også nu med rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed, at vi har mulighed for at få alle med.

- Og fremgangen er fordelt over hele landet. Siden december 2014 har der været vækst i private job i 92 ud af 98 kommuner, siger ministeren.

Faldet er kommet, efter at kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen trådte i kraft i april 2016.

Kontanthjælpsloftet sætter en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser. Hvis de samlede ydelser overstiger loftet, bliver der skåret i boligstøtte og såkaldt særlig støtte.

225-timers-reglen betyder, at alle kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, skal have mindst 225 timers arbejde i løbet af et år for ikke at blive skåret i ydelserne.

- Det er helt afgørende for regeringen, at man har mere ud af at arbejde end ved at være på kontanthjælp. Det har vi sikret med kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

- Samtidig har vi gjort det muligt at få en præmie udbetalt i tillæg til lønnen, hvis man finder et ordinært arbejde, siger Troels Lund Poulsen.

Det har over 39.000 personer ifølge ministeren fået glæde af. De har i gennemsnit fået 1400 kroner om måneden, hvilket ministeren betegner som positivt.