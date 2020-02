På de store scener med Wagner i hjertet

Han debuterede på Den Jyske Opera i 1978 efter studier på musikkonservatorierne i Aarhus og København.

I 1980 blev han ansat som solist på Det Kongelige Teater, hvor han var de næste 35 år. Han har sunget en bred vifte af operaværker - såvel danske som tyske, engelske, italienske og slaviske: Mozart, Beethoven, Verdi, Britten og så videre.

Men det er og bliver den beundrede og omstridte Wagner, der har præget Fogh Andersens løbebane. Han har i årevis været en af verdens stærkt efterspurgte Wagner-sangere.

Det tog fart med "Siegfried" i fireaftens-værket "Nibelungens Ring" på Den Jyske Opera i 1994. Han har siden sunget "Siegfried" godt 150 gange, blandt andet i Bayreuth, Wagner-universets ubestridte epicentrum.

I 1995 trak Fogh Andersen overskrifter, da han ytrede ulyst til at deltage i Det Kongelige Teaters gæstespil i Paris samme dag, som Frankrig planlagde en atomprøvesprængning på Mururoa-atollen i Stillehavet.

Bomben blev sprængt, men gæstespillet aflyst med statsminister Poul Nyrup Rasmussens (S) godkendelse.

I 2006 blev Stig Fogh Andersen udnævnt til kongelig kammersanger. I 2008 instruerede han Wagners "Ragnarok" i Esbjerg, ligesom han stod bag "Tristan og Isolde" på Det Kongelige Teater.

I dag har Stig Fogh Andersen droslet ned.

- Jeg regner ikke med at skulle rejse ud og synge de store forestillinger længere, siger han i et interview med Politiken før 70-årsdagen.

Turnéerne til verdens store operahuse tærer. Og selv om tenoren nyder at optræde og har nydt samarbejdet med verdens store sangere og dirigenter, er han glad for ikke at bo i en kuffert mere.

- Jeg har haft fantastiske år, men det er meget krævende og trættende at rejse, som jeg har gjort i 25 år, har han tidligere fortalt.

Stig Fogh Andersen har været gift med operasangerinderne Gunver Nielsen, med hvem han har to sønner, og Tina Kiberg, som han har to døtre med. Han blev senere gift med organisten Ingrid Häggstrøm.

I 2019 fik han en ny nyre efter fire år i dialyse, oplyser han i Politiken.

I øjeblikket er Stig Fogh Andersen ved at flytte fra Helsingborg til Holstebro-egnen - over til sin nye kæreste.

Sit liv har han beskrevet åbent i bogen "Aldrig en kedelig tone!" fra 2018.

Lørdag den 22. februar er der Wagner-gallakoncert i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Festsal i København til ære for heltetenoren.

Stig Fogh Andersen synger selv 1. akt af Wagners "Valkyrien", dirigeret af Niels Borksand.