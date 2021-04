PORTÆT: 34-årig socialist blev den store vinder ved grønlandsk valg

Den 34-årige formand kan dermed stå til at blive Grønlands yngste landstingsformand hidtil, hvis venstrefløjspartiet IA får samlet et opbakning til at danne regering ved de kommende regeringsforhandlinger.

Han er også den, der ved dette valg har fået flest personlige stemmer. I alt har 3380 grønlændere sat sit kryds ved ham. Og så har han ved valget sikret sit parti en fremgang på over ti procentpoint.

Múte Bourup Egede har studeret kultur- og samfundshistorie på Grønlands Universitet. Han færdiggjorde ikke uddannelsen, da han overtog en familieejet virksomhed i 2013.

Han har været i politiker i Inatsisartut, det grønlandske landsting, siden 2015, hvor han også har haft ministerposter.

Fra 2016 til 2018 var han minister for råstoffer, mens han i en periode på tre måneder i 2017 var fungerende minister for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger.

Under perioden som råstofminister blev Múte kritiseret for ikke at erklære sig inhabil i sager, hvor han som minister deltog i møder og stemte for at tilføje penge til et erhverv, hans egen virksomhed var involveret i.

Noget, han senere forsvarede med, at han havde været åben omkring sit hverv. Og at han havde fået tilladelse til det fra et særligt udvalg i det grønlandske parlament.

Múte overtog formandsposten i IA i 2018, efter den tidligere formand Sara Olsvig fratrådte kort efter det sidste valg.

Siden har han skullet lære at være leder og bygge partiorganisationen op.

Det fortæller Rasmus Leander Nielsen, som er adjunkt ved institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

- Han har kørt sig stille og roligt i stilling. Valgresultatet viser, at han har en meget legitim opbakning til, at det er ham der skal lede Grønland fremadrettet, siger han.

Múte Bourup Egede er opvokset i Narsaq i det sydlige Grønland. Han har dermed haft sin barndom få kilometer fra det område, der har været omstridt ved valget: Kvanefjeld. Og spørgsmålet om, hvorvidt Grønland skal åbne for råstofboringer og minedrift.

Med valgsejren vil det ellers planlagte mineprojekt højst sandsynligt blive sparket til hjørne. Múte og IA er indædt modstandere af projektet, som de mener vil kompromittere den sydgrønlandske natur.