PET sløser med hemmelige oplysninger

Heriblandt i følsomme personoplysninger på usb-nøgler og fællesdrev, som alle ansatte har adgang til, rod med opbevaringen af materiale stemplet "yderst hemmeligt" og manglende opfyldelse af de sikkerhedsstandarder, som alle statslige ministerier og styrelser skal følge.

Ifølge det uafhængige tilsyn har PET i nogle tilfælde "ikke fuldt ud levet op til lovgivningens krav".

Dermed har efterretningstjenesten været på kant med persondatalovens regler om, hvordan følsomme oplysninger skal opbevares forsvarligt.

Det betyder, at oplysninger om borgere, der - berettiget eller uberettiget - er kommet i PET's dataarkiver, kan falde i forkerte hænder.

Samtidig risikerer PET's kilder at blive afsløret, og PET's samarbejde med andre efterretningstjenester kan lide skade.

Roderiet har ført til, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne besøger den hemmelige tjeneste en gang i kvartalet for at inspicere de forbedringer, som PET har lovet at indføre.

Tilsynets formand, landsdommer Michael Kistrup, oplyser til Politiken, "at tilsynet som udgangspunkt vil følge udviklingen kvartalsvis, indtil de påpegede risici er afhjulpet".

PET-chef Finn Borch Andersen ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen.

Men i en mail erkender PET bristerne i sikkerheden og tilføjer, at tjenesten har iværksat "en række tiltag, hvoraf nogle er afsluttet, andre er ved at blive implementeret" for at leve op til tilsynets krav.