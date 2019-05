Morten Storm levede i seks år et dobbeltliv, hvor han angiveligt var meddeler for PET.

PET klager over afgørelse om tidligere meddeler

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, har fastslået, at Morten Storm har fået en arbejdsskade i sit hemmelige virke som PET-agent.

Men i en klage påstår PET, at hverken AES eller andre administrative myndigheder kan afgøre en arbejdsskadesag som Morten Storms, som er baseret på en antagelse om, at en person er eller har været kilde for PET.

Det skriver Jyllands-Posten.

PET vil således fratage Morten Storm den mulighed, som andre borgere har for at få afgjort hos AES, om de har fået en arbejdsskade og er berettiget til godtgørelse, skriver avisen.

AES har afvist PET's krav og fastholder sin oprindelige afgørelse.

Men nu forsøger PET at få afgørelsen ændret i Ankestyrelsen, skriver Jyllands-Posten.

Morten Storm levede i seks år et dobbeltliv.

På overfladen spillede han rollen som fundamentalistisk muslim, men i det skjulte videregav han angiveligt oplysninger om islamistiske miljøer - mod betaling - til Politiets Efterretningstjeneste.

I 2012 afbrød han samarbejdet med PET og stod frem i Jyllands-Posten og fortalte sin historie.

PET har hverken be- eller afkræftet, om Storm var PET-agent.

Det gør tjenesten heller ikke i sin klage over afgørelsen fra AES.

Her fremhæves det i stedet, at man har brug for hemmelige kilder, som ikke må afsløres.

Det kan i yderste tilfælde være forbundet med livsfare, og derfor må "oplysninger, der kan medvirke til at afdække, om en given person fungerer eller har fungeret som kilde for PET" ikke videregives til de sociale myndigheder, skriver PET-chef Finn Borch Andersen i en klage ifølge Jyllands-Posten.

Situationen er uholdbar for både Morten Storm, andre PET-kilder og PET, mener V, S og DF.

- Det her er et rigtigt svært dilemma, siger retsordfører Trine Bramsen (S) til Ritzau.

- På den ene side skal der være en fortrolighed, når PET arbejder med agenter. Det er nødvendigt - også for Danmarks sikkerhed. Men når man på den anden side risikerer, at folk går ned med flaget og pådrager sig alvorlige skader, så har man også et ansvar.