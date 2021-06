PET infiltrerede chatforum i terrorsag og solgte pistoler

På et tidspunkt begyndte den falske profil med PET bag at skrive direkte med en ung mand, som i dag er en af to 26-årige tiltalte i terrorsagen.

For i december 2019 mødtes PET-agenten og den nu 26-årige mand ved shoppingcentret Field's i København, hvor agenten solgte ham to pistoler, lyddæmpere og ammunition for 6800 kroner. Våbnene fik han i en taske.

Det skete den 11. december 2019 omkring klokken 12. Samme dag slog politiet og PET til i en omfattende aktion flere steder i landet, hvor de to tiltalte blev anholdt sammen med mange andre.

I retten torsdag løftede anklager Line Steffensen lidt af sløret for den forudgående korrespondance mellem den 26-årige og PET-agenten.

Den 26-årige forsøgte angiveligt at samle penge ind til en såret mand i Tyrkiet.

I september 2019 førte beskederne mellem den falske PET-profil og manden til et møde, hvor den 26-årige fik støtte til indsamlingen fra en mand, der senere blev indsat som PET-agent.

Beskederne fortsatte og på et tidspunkt blev aftalen om våben sat op.

Netop at det var en PET-agent, som stod for salget, har afgørende betydning for sagen. For der er regler om, at agenter ikke må fremprovokere, at der sker en forbrydelse.

- Vi kan ikke tillade os at have den retstilstand. Der er nogle rammer for, hvordan agenter kan tillade at opføre sig, påpeger mandens forsvarer, Janus Malcolm Petersen.

Han mener, at PET solgte våbnene til nærmest foræringspris.

Den 26-årige nægter sig skyldig og afviser at have planlagt terror. Den anden mand i sagen nægter sig også skyldig.

Han gav dagen inden våbenkøbet den 26-årige mand 7000 kroner. Ifølge anklagemyndigheden vidste han, at det skulle bruges på køb af våben til terror, men det nægter han altså.

Retssagen fortsætter torsdag eftermiddag med afhøring af den tiltalte, som købte pistolerne.

Som følge af den omfattende politiaktion 11. december 2019 er der også en separat sag om forsøg på at fremstille bomber til terror. Den ventes at begynde til efteråret, men der er endnu ikke rejst tiltale.

En tredje del handler om en mand med gambisk baggrund på Fyn. Han blev i marts idømt to års fængsel og udvist for at rådgive IS-tilhængere på nettet.