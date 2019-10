PET har nu rejst fire sigtelser om spionage for Tyrkiet

Oplysningen om den fjerde sag kommer fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Der er i disse sager gennemført en tidkrævende efterforskning, herunder foretaget afhøringer af sagens personer og indhentet beviser til brug for efterforskningen på baggrund af bl.a. ransagninger samt beslaglæggelser og udlæsning af it-udstyr, skriver ministeren ifølge Solidaritet.dk.

Det har tidligere været fremme, at tre personer var sigtet. Det nye er, at den ene person har fået endnu en sigtelse.

Mistanken handler om personer, der i Danmark skal have indsamlet oplysninger om mennesker, som skulle være knyttet til Gülen-bevægelsen.

Fethullah Gülen, der er imam, og som bor i USA, mistænkes af Recep Erdogans styre for at have iværksat et kupforsøg i Tyrkiet i juli 2016.

Som led i den efterfølgende klapjagt på tilhængere af Gülen skal der også have været aktiviteter i Danmark. Flere herboende skal være blevet anmeldt til de tyrkiske myndigheder.

Og det er i den forbindelse, at PET besluttede i første omgang at rejse sigtelse mod tre personer. Den oplysning kom frem i marts 2018, da Justitsministeriet besvarede et spørgsmål fra socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen.

Paragraf 108 handler om at gøre noget, som sætter en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke på dansk territorium.

De tre første sigtelser blev rejst 27. februar 2018, har PET tidligere oplyst til Ritzau.

Oplysningen om den fjerde sigtelse er fremkommet i et svar til SF'eren Karina Lorentzen Dehnhardt.

Den såkaldt milde spionageparagraf blev senest brugt i en straffesag i 2012. En professor i statskundskab ved Københavns Universitet blev dømt for at have spioneret for Rusland.