PET-gruppe skal tage opgør med radikalisering

På fem år er over 300 indsatte blevet indberettet for mistanke om radikalisering. Ny indsatsgruppe er i gang med at tilrettelægge Danmarks håndtering af dem.

Danmark - 12. april 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Der er brug for at holde bedre styr på radikaliserede indsatte, som særligt efter løsladelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko for Danmark. Det mener justitsminister Nick Hækkerup (S), der har nedsat en særlig indsatsgruppe, som er forankret i Politiets Efterretningstjeneste (PET), og som nu har påbegyndt sit arbejde.

