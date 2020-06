PET beskyttede eksiliraner: Truslen var støt stigende

Betjenten har spillet en central rolle i beskyttelsen af en herboende eksiliraner, som ifølge anklagemyndigheden - og PET - har været overvåget af en iransk efterretningstjeneste.

I september 2018 frygtede PET, at et attentat på eksiliraneren - en 50-årig mand bosat i Ringsted - var nært forestående.

Det førte til en storstilet politiaktion, som lukkede motorveje, broer og togforbindelser. Attentatet blev ikke en realitet.

Inden aktionen var eksiliraneren i Ringsted under PET-beskyttelse - blandt andet var han beskyttet af livvagter.

- Så er vi oppe i den tunge ende. Det er der, det bliver synligt for alle, at der en bekymring for vedkommendes liv og helbred, siger betjenten.

Om trusselsniveauet omkring eksiliraneren siger han:

- Fra jeg kommer ind i sagen, er det støt stigende.

Betjenten blev involveret i sikkerhedsarbejdet omkring iraneren i Ringsted i november 2017. Det var en begivenhed i udlandet, der gjorde det klart for PET, at der var en seriøs trussel mod manden.

- Det var dagen efter drabet i Holland, siger politibetjenten om tidspunktet, hvor han begyndte at beskæftige sig med sagen.

Han henviser til, at en iraner i 2017 blev likvideret i Haag i Holland.

Offeret var flygtet fra Iran og var i eksil. Efterfølgende fandt den hollandske efterretningstjeneste stærke tegn på, Iran var involveret i drabet såvel som et drab på en anden eksiliraner tilbage i 2015.

Der er en væsentlig forbindelse mellem offeret i Haag og iraneren i Ringsted.

Sammen stiftede de i 1999 separatistbevægelsen ASMLA - Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz - i Iran.

Bevægelsen kæmper for arabisk selvstændighed i den iranske provins Khusistan omkring storbyen Ahvaz og anses af det iranske præstestyre for at være en terrororganisation.

Manden fra Ringsted er leder for bevægelsen. Det er på grund af hans engagement i ASMLA, at hans vurderes at være særligt udsat.

Den person, der er tiltalt i den aktuelle retssag i Roskilde, er en 40-årig iransk mand med norsk statsborgerskab.

Han er tiltalt for at have arbejdet for en iransk efterretningstjeneste i Danmark og for at have deltaget i planlægningen af et attentat på eksiliraneren i Ringsted. Han nægter sig skyldig.