Operativ chef i PET, Flemming Drejer i forgrunden, og chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov med briller, oplyser, at politiet i syv politikredse har anholdt omkring 20 personer, der mistænkes for terrorplaner.

PET: Vi skal ikke lade os kue af terror

Politiet har ved en stor aktion anholdt 20 personer landet over. De mistænkes for planer om islamisk terror. - Vi har fået dem, vi ledte efter, siger politiet.

Sådan sagde Flemming Drejer, operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), da han onsdag klokken 17 åbnede for en lille flig af de begivenheder, der skete i syv af landets 12 politikredse et par timer tidligere.

