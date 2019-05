PET: Vi er hævet over almindelige love

Beskyttelsen af PETs kilder vejer så tungt, at den lovgivning, som gælder for alle borgere i Danmark, ikke gælder for Politiets Efterretningstjeneste. Konsekvensen er, at ingen anden administrativ myndighed kan træffe afgørelser, som baseres på en antagelse om, at en person er eller har været kilde for PET.

Sådan lyder det ifølge Jyllands-Posten fra PET i en klage over, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, har fastslået, at Morten Storm har fået en arbejdsskade i sit hemmelige virke som PET-agent. PET påstår, at hverken AES eller andre administrative myndigheder kan afgøre en arbejdsskadesag som Morten Storms.

AES har afvist PETs krav. Nu forsøger PET at få afgørelsen ændret i Ankestyrelsen, skriver Jyllands-Posten.

Situationen er uholdbar for både Morten Storm, andre PET-kilder og PET, mener V, S og DF. PET-kilder, som har fået en arbejdsskade i tjeneste, skal kunne få godtgørelse og erstatning, men samtidig har PET et legitimt ønske om at hemmeligholde identiteten på kilder, lyder det.

"Det er forståeligt, at PET har behov for fortrolighed omkring sine kilder. Men samtidig må der være retfærdighed for personer, som staten har gjort brug af med deres kompetencer og arbejdskraft," siger S-ordfører Trine Bramsen til Jyllands-Posten.