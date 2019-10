PET: Butik fik okay til lovbrud i terrorsag om droner

En ansat i Politiets Efterretningstjeneste bekræfter, at der i en hemmelig operation blev givet en form for frit lejde, så en forretning kunne overtræde lov, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Det sker i et retsmøde onsdag i Københavns Byret. Her er tre mænd tiltalt for at have leveret droner, kameraer og andet avanceret udstyr til Islamisk Stat. Dermed har de medvirket til terror, mener anklagemyndigheden.

Den ene af de tiltalte, der engang kørte som Uber-chauffør, forsøgte blandt andet at få fat i seks termiske kameraer til en værdi af 114.000 kroner. Betalingen skulle ske i form af kontanter.

Handlen skete, da han i sommeren 2017 henvendte til en københavnsk forretning. I kulissen var PET med. Egentlig må erhvervsdrivende ikke modtage så store kontantbeløb. Det er i strid med loven. Men PET gav grønt lys, oplyser medarbejderen i PET, der kaldes KF 0861.

- Der er jo et problem i at modtage så stort et kontantbeløb. Der har vi været inde over og har i samarbejde med vores jurister fået lavet et skriv om, at de godt kunne modtage de her penge, forklarer han.

Betjenten havde cirka ti møder med den ene af forretningens direktører. Vedkommende har fortalt, at PET gav nøje instrukser om, hvad han skulle sige til kunden.

Men sådan var det ikke helt, mener KF 0861.

- Det lyder lidt voldsomt, at der er givet instrukser. Det er ikke sådan, at vi har dikteret, hvordan han skulle opføre sig, siger han.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, har en række spørgsmål. Tilsyneladende ønsker han at afdække, om PET fra kulissen fra fremkaldt forbrydelser, som ellers ikke ville have været begået.

For eksempel trak chaufføren sig fra handlen om kameraerne, da han skulle udfylde en særlig blanket. Imidlertid endte det med, at forretningen selv leverede papirarbejdet. Dette skyldes en opfordring fra PET, har direktøren tidligere sagt.

Under afhøringen afviser KF 0861 dog, at PET hjalp med at udfyldt blanketten. Men det er rigtigt, at PET og direktøren talte om, at den mistænkte havde annulleret handlen, lyder det.

- Vi spørger ind til, hvad der er af muligheder. Så finder de på, at de selv vil udfylde den. Men det kan godt være deres oplevelse, at de føler, at de er på sikker grund, fordi vi er med inde over, siger han.

Sagen begyndte i september. Dommen ventes til november.