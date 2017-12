P-piller øger risikoen for brystkræft med 20 procent

Det viser ny, dansk forskning, som torsdag er offentliggjort i et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter New England Journal of Medicine.

Kvinder mellem 15 og 49 år, der spiser p-piller, har en hormonspiral eller bruger anden hormonprævention, har i gennemsnit 20 procent øget risiko for at få brystkræft.

Det skriver Politiken.

55 kvinder ud af 100.000 mellem 15 og 49 år, som aldrig har brugt hormonal prævention, vil normalt i løbet af et år få brystkræft. Mens 68 ud af 100.000, der bruger hormonal prævention, udvikler brystkræft.

Dermed giver p-piller, hormonspiraler, minipiller, p-plastre og p-ringe 13 ekstra tilfælde af brystkræft per 100.000 kvinder hvert år.

Øjvind Lidegaard er seniorforfatter til studiet. Han er professor på Rigshospitalet og en af verdens førende forskere i p-pillesikkerhed.

- Det er første gang på verdensplan, at vi har en undersøgelse af denne størrelse, hvor vi har kunnet fastlægge risikoen for brystkræft i forhold til, hvor længe kvinden har brugt præparatet, siger han til Politiken.

Studiet viser, at risikoen for at udvikle brystkræft stiger, jo længere tid kvinden har brugt hormonproduktet. Efter det første år er risikoen steget med ni procent, mens der efter ti års brug er en 38 procent øget risiko for brystkræft.

Ifølge professoren opstår 15 procent af alle tilfælde af brystkræft, inden kvinden er fyldt 50 år. I alt får 5000 danske kvinder hvert år diagnosen.

Studiet lægger sig i række af øvrige solide undersøgelser fra Rigshospitalet, der de senere år har kædet hormonprævention sammen med en øget risiko for depression, selvmord og selvmordsforsøg. Samtidig er det veldokumenteret, at lægemidlerne øger risikoen for blodpropper.

Ifølge studiet er der ingen forskel på, hvilken form for hormonal prævention som kvinderne anvendte og risikoen for at få brystkræft.

Anders Beich, formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, er 'noget overrasket' over, at studiet også kæder hormonspiral sammen med den øgede risiko for brystkræft, siger han til Politiken.

Overlæge i Lægemiddelstyrelsen Doris Stenver og medlem af EU's bivirkningskomité, pointerer, at præventionsmedicin er "vigtigt for mange kvinder, vi kan ikke undvære den".

Alligevel vil det nye studie blive taget op på et kommende møde blandt EU's lægemiddelmyndigheder, siger hun.