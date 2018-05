Overvismand: Enhedslisten har fat i noget rigtigt

De økonomiske modeller for effekten af lovforslag kunne godt være mere balancerede, siger overvismand Michael Svarer.

Enhedslisten skriver i en rapport tirsdag, at ministeriet er for borgerlig i sin vurdering af effekten af for eksempel højere pensionsalder eller lavere dagpenge og SU.

Venstrefløjspartiet mener, at ministeriets regnemodeller er blinde over for visse såkaldte dynamiske effekter - altså, hvordan folk ændrer adfærd. Effekterne fra offentlig forbrug er ikke indregnet, mens de positive følger af skattelettelser tages med.

Derfor er dele af kritikken berettiget ifølge økonomiprofessor Michael Svarer, der er formand for Det Økonomiske Råd.

- Finansministeriets model kan være en ensidig måde at betragte det på, fordi man også kan forvente dynamiske effekter af de offentlige udgifter. Vi er enige i, at man skal være mere opmærksom på de effekter, siger Michael Svarer.

Problemet er, at der ikke findes særlig gode videnskabelige grundlag for at medtage effekterne. Der mangler simpelthen forskning på området.

- Så udfordringen er, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan være særlige hjælpsomme med at sige, hvor store effekterne bliver, siger Michael Svarer.

Han opfordrer ministeriet til at gøre mere for at indsamle viden på området eller selv iværksætte analyser. Det vil Det Økonomiske Råd også gerne selv, men arbejdet er blevet afbrudt af en udflytning til Horsens.

Overvismanden er dog ikke enig i Enhedslisten anklage om, at modellerne er borgerlige.

- Jeg vil give Enhedslisten ret i, at man kan komme til at stille skattelettelser i et bedre lys, end de fortjener. Men generelt er det for unuanceret en kritik, siger Michael Svarer.

I Folketinget bakker de andre partier i rød blok op om Enhedslistens kritik og krav om et eftersyn af Finansministeriets regnemaskiner.

Men finansminister Kristian Jensen (V) afviser den. Det er ikke et politisk valg at undlade de positive dynamiske effekter af offentligt forbrug - de er ikke med, fordi der mangler beviser for dem, siger han til dagbladet Information.