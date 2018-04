Overvældede X Factor-vindere: Det er en kæmpe ære

Det blev Thomas Blachmans gruppe Place on Earth, som fredag aften vandt den sidste udgave af "X Factor" på DR.

- Det er en kæmpe ære. Vi havde slet ikke regnet med det, men vi håbede så meget, at vi ville vinde. Vi har kæmpet så hårdt for det, så det er sindssygt, at folk faktisk har stemt på os, siger Mille Hassenkam.

Hun udgør sammen med makkerne Andreas Kruse og Kathrine Ørnfelt trioen, som i aftenens finale stod over for Jamie Talbot og Rasmus Therkildsen.

Place on Earth vinder med sejren i "X Factor" en tur til Los Angeles i USA, hvor gruppen skal have privatundervisning hos Lady Gagas faste koreograf og visuelle instruktør, Richy Jackson, og sangtræning hos Eric Vetro, der er vokaltræner for blandt andre sangerinderne Katy Perry, Ariana Grande og Pink.

Desuden skal gruppen indspille en ep, der er en udgivelse bestående af fire-fem numre.

Hos gruppens tre medlemmer er der stor glæde over, at de med sejren forbliver samlet.

- Jeg glæder mig til at lave noget musik og lade damptoget køre videre og ikke lade det dø nu, siger Andreas Kruse.

Og særligt turen til den amerikanske storby ser de frem til.

- Det er rent faktisk nogle professionelle mennesker, der skal guide os derovre, og vi glæder os vildt meget til at lære at danse, siger Kathrine Ørnfelt.

Denne sæson af "X Factor" var den sidste på DR. TV2 har fra næste sæson sikret sig rettighederne til programmet.