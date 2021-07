Oversvømmelser i Tyskland: Danskere spørger til forsikring

Flere bekymrede danskere, der er på ferie eller har planlagt en tur til det vestlige Tyskland, kontakter rejseselskabet for at høre, om og hvordan forsikringsselskabet dækker. Det oplyser Topdanmark.

- Kombinationen af en katastrofe og pandemi, der sker samtidig med en af sommerens store rejseweekender, er et sjældent scenarie, som vi oplever, skaber ekstraordinært mange bekymringer blandt vores kunder, siger Carsten Elmose, der er koncerndirektør for privatkunder i Topdanmark, i en mail.

Han påpeger, at situationen fremhæver, at rejseforhold hurtigt kan ændre sig.

Forsikringsselskabet oplyser ikke præcist, hvor mange henvendelser der er tale om, men det er et trecifret antal i den lavere ende.

Langt størstedelen af opkaldene og beskederne drejer sig om kunder, der skal afsted inden for den nærmeste fremtid, og som altså ikke står midt i de massive vandmasser.

Det er kraftige regnskyl i særligt den vestlige del af Tyskland og Belgien, som har kostet over 150 menneskeliv, ødelagt byer, smadret huse og slugt ejendele.

Flere steder er der på få dage faldet det, der svarer til det, der normalt kommer på to måneder.

Det kan påvirke danske rejsende forskelligt, alt efter hvilken tur man er ude på, pointerer Topdanmark.

- Vi vurderer hver enkelt situation og ser på, hvordan vi bedst kan hjælpe. Der er ingen tvivl om, at der rigtig mange udfordringer, man skal forholde sig til i netop denne sommer, siger Carsten Elmose.

Hvis man som kunde med rejseforsikring hos selskabet opholder sig i et af de berørte områder og får oversvømmet sin feriebolig, kan Topdanmark eksempelvis hjælpe med at dække udgifter til at bestille en anden tilsvarende bolig.

Alternativt kan forsikringsselskabet dække en eventuel difference, hvis lejeprisen for den nye feriebolig er højere.

Har man planlagt bilferie og bestilt overnatning et sted, der står under vand, anbefaler Topdanmark, at man omlægger ruten. Her kan selskabet dække eventuelle ekstraudgifter til en tilsvarende feriebolig et andet sted.

Der er forskel på, hvordan de forskellige forsikringsselskaber dækker på rejsen. Her kan det også spille ind, om det er en ferie- eller erhvervsrejse.