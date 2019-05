Overlæger slår alarm over forhold på landets hospitaler

Aflysning af planlagte operationer, mangel på læger og ressourcer, brud på retningslinjer og dårligere behandling af patienter.

Det er hverdagen på landets hospitaler, viser en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen. Det skriver Jyllands-Posten.

I alt har 1823 overlæger svaret på undersøgelsen. Af dem fortæller tre af fire, at der mangler personale på deres afdeling.

60 procent af de adspurgte læger siger, at de jævnligt er nødt til at aflyse planlagte operationer, behandlinger og konsultationer, fordi der mangler personale.

Af disse svarer næsten halvdelen, at det sker hver uge.

Seks af ti læger fortæller om overbelægning inden for den seneste måned. Af disse mener 80 procent, at det er gået ud over kvaliteten af behandlingen.

Halvdelen fortæller om genindlæggelser, fordi patienter er udskrevet, før de var klar til det.

Formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, kalder manglen på ressourcer for "et kæmpestort problem".

- Undersøgelsen dokumenterer overordnet set, at ressourcemanglen nu er så stor, at patienterne ikke får det, de burde, siger Lisbeth Lintz til Jyllands-Posten.

Hun efterlyser flere penge til sundhedsvæsenet og ansættelse af mere personale.

I Danske Patienter ser direktør Morten Freil undersøgelsen som en bekræftelse på foreningens oplevelse af et presset sundhedsvæsen, hvor manglen på personale og kapacitet går ud over patienterne og kvaliteten af behandlingen.

Næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S) kalder tallene "alarmerende" og oplyser, at regionerne af en ny regering ønsker to milliarder kroner ekstra årligt for at løse problemerne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder de mange aflysninger og konsultationer "fuldstændig uholdbart".

- Der er alt for mange læger, der står i en situation, hvor de ikke kan leve op til det, som de skal fagligt.

- Det kalder på bedre ledelse og en bedre organisering, så man ikke kompromitterer den enkelte medarbejder, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Den analyse er Socialdemokratiet dog langt fra enig i, lyder det fra Astrid Krag, fungerende politisk ordfører på dagen for Socialdemokratiet og tidligere sundhedsminister, til Ritzau.

- Jeg er faktisk lidt rystet over, at sundhedsministeren ikke anerkender, at det her også handler om ressourcer. Der bliver løbet alt for stærkt på vores sygehuse, og det er altså ikke et spørgsmål om at lave en ny organisering eller en strukturreform.

- Det er et spørgsmål om, hvorvidt man vil lade de nødvendige ressourcer følge med, når der kommer flere patienter til, siger hun.

Socialdemokratiet ønsker at øge bevillingerne til sundhedsvæsenet med to milliarder kroner om året, fortæller Astrid Krag.