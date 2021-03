Overlæger oplever krænkelser på arbejdspladsen

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, ser et klart problem i undersøgelsernes resultater.

- Der er et problem med krænkelser også blandt overlæger. Der behøver ikke herske nogen tvivl om, at det opfatter vi som fuldstændig uacceptabelt. Alle krænkelser er uacceptable, siger hun.

Problemet med mobning er ikke noget nyt. Overlægeforeningen kunne se lignende tal i 2014 og 2017.

Det er især de ældste og de yngste overlæger, som oplever mobning. Spørger man overlægerne over 70 år er det hver femte, som har oplevet mobning.

Når det kommer til seksuel chikane er tallene relativt lave. Men Overlægeforeningen hæfter sig ved, at flere mænd er blevet seksuelt krænket end kvinder.

I undersøgelsen er det to procent af mandlige overlæger, der har oplevet seksuel chikane, hvor det kun er en procent af kvinderne.

Ifølge undersøgelsen er de yngste overlæger mest udsatte, når det kommer til seksuelle og andre former for krænkelser.

Størstedelen af mændene oplever chikane fra plejepersonale. Det gør ingen kvinder til gengæld. Det afspejler, at der er andre facetter af krænkelser end dem, man typisk taler om, ifølge Lisbeth Lintz.

- Det er selvfølgelig vigtigt, for krænkelser er vigtige, uanset om de går ud over mænd eller kvinder, unge eller gamle, siger hun.

Formanden opfordrer til, at afdelingerne på sygehusene får sat gang i en dialog om deres arbejdskultur. Det mener hun, er et vigtigt første skridt mange steder.

- Man skal simpelthen ikke gå og være utryg eller bange for at gå på arbejde. Vi skal have gode, trygge arbejdspladser, hvor man har lyst til at være.