Overlæger: Sundhedsplatformen sender patienterne i fare

Patienterne på hospitalerne i Region Sjælland risikerer at få forkert medicin, forkerte doser af den rigtige medicin eller slet ikke at få den medicin, de har brug for.

Det har fået overlægerne på Sjællands Universitetshospital i Køge til at slå alarm.

Lægerne mener ifølge Politiken, at Sundhedsplatformen har bragt patienternes sikkerhed i fare.

De efterspørger en hurtig plan for sikker medicinering, fremgår det af et brev fra overlægerådet til hospitalets ledelse, som Politiken har set.

Hospitalerne i Region Sjælland blev som de sidste koblet på Sundhedsplatformen 25. november.

De sjællandske læger oplevede før et velfungerende it-system. Men nu er oplevelsen anderledes.

Politiken skriver, at problemerne ligner de samme, som kollegerne i hovedstaden har døjet med, siden de første hospitaler tog Sundhedsplatformen i brug i maj 2016.

Lars Onsberg Henriksen, der er koncerndirektør i Region Sjælland, siger til Politiken, at lægerne har ret i deres kritik.

- Du får mig ikke til at sige, at de ikke har ret, eller at det ikke er et problem, for det er det, siger han.

Derfor har det ifølge ham højeste prioritet at få udviklere fra den amerikanske leverandør af systemet, Epic, til Danmark for at ændre systemerne, skriver Politiken.