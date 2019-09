Overlæge til rygere: Put ikke alt muligt skidt i e-cigaretter

I USA opfordrer en af landets sundhedsmyndigheder i øjeblikket alle borgere til at stoppe brugen af e-cigaretter. Det sker som følge af, at fem personer har mistet livet efter brug af dem.

Niels Ebbehøj advarer om at putte ukendte ting i e-cigaretter.

- Nikotinvæske er relativt sikkert at putte i. Men alt muligt andet skidt, man kan finde på at putte i e-cigaretten, er ikke beregnet til at komme ned i lungerne: Saftevand, THC, cannabisolie. Det skal ikke være ret meget forkert, det man putter derned, før man kan dø af det, siger han.

USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) overvåger i øjeblikket 450 tilfælde af brugere af e-cigaretter, der har været indlagt med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Mange af de syge eller nu afdøde har fortalt til myndighederne, at de er brugere af det psykoaktive stof i cannabis, THC. Blandt de påvirkede er mange teenagere.

Det er endnu ikke et stort problem i Danmark, vurderer Niels Ebbehøj. De opkald Giftlinjen får, er børn, unge og voksne, der ved et uheld har drukket direkte af en nikotionvæske, hvilket kan være yderst skadeligt.

Han mener ikke, at det i Danmark er udbredt at putte ukendte ting i e-cigaretterne, ligesom man endnu ikke ved, om en patients eventuelle lungeproblemer skyldes brugen af dem.

Men man skal være forsigtig med produkterne, da man som forbruger ikke altid ved, hvad der er i.

- Sommetider sker der en ændring i kemien i de her produkter, der pludselig gør dem lungetoksiske. Pointen er, at der skal bare en lille ændring til i kemien, før produkterne bliver lungetoksiske.

- Jeg ser sådan på e-cigaretter, at det er et relativt nyt område, som har sine egne farer, som vi skal lære at omgås. Jeg tror ikke, jeg kan få dem afskaffet, så jeg vil hellere fortælle, at de er farlige, og at faren går på, hvad det er for noget væske, man putter i.

- Man skal gå efter det, der er velafprøvet og veldokumenteret. Man skal lade være med at købe sit væske alle mulige mærkelige steder, og man skal lade være med at eksperimentere, siger han.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) opfordrede i sidste måned danske myndigheder til at følge intensivt med i udviklingen i USA.

- Bekymrende udvikling i USA. Jeg har her til aften bedt Sundhedsstyrelsen gennemgå faglig viden om e-cigaretter med særligt fokus på unges skadevirkninger, skrev han på Twitter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder sig fra e-cigaretter. Det gjorde den også før tilfældene i USA.

Det er usikkerheden om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, der ligger bag vurderingen.