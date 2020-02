Overlæge skal i fængsel for millionbedrageri

En overlæge er af Københavns Byret onsdag idømt ubetinget fængsel i to et halvt år for at have snydt med blodprøver for 3,7 millioner kroner.

Ifølge retten har han ad 45 omgange fået Rigshospitalet og Glostrup Hospital til at betale pengene for blodprøveanalyser til et firma i Schweiz.