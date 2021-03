Overlæge om under 200 coronaindlagt: Rigtig positivt tegn

Antallet af indlagte nåede sin hidtidige top i starten af januar, da 964 personer var indlagt med covid-19 på landets hospitaler.

Siden er antallet dykket stejlt. Niveauet onsdag er det laveste siden 9. november, hvor også 196 smittede var indlagt.

Onsdagens antal indlagte er et glædeligt tegn, lyder det fra Kasper Iversen, der er professor og overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital.

-Det er rigtig godt. Det er også forventeligt, fordi vi har haft stabile tal for indlagte gennem et stykke tid, og dermed har tallet faldet langsomt ned på et plateau.

- Så det er rigtig positivt, jeg har meget ro i maven lige i øjeblikket.

41 personer var onsdag morgen indlagt på intensivafdelinger, og af dem er 25 tilkoblet en respirator. Tirsdag var tallene 43 og 24.

Der er siden tirsdag blevet indlagt yderligere 31 personer med covid-19.

Når det samlede antal indlagte alligevel falder, skyldes det, at der også er sket udskrivelser. Samtidig er en smittet også afgået ved døden. Det vides dog ikke, om vedkommende var indlagt på hospitalet.

Der er bekræftet yderligere 787 tilfælde af covid-19 herhjemme.

Tallet dækker både over de smittetilfælde, der er konstateret med PCR- og antigentest - også kendt som lyntest.

Der indgår svar fra 309.309 prøver i opgørelsen. Det svarer til, at 0,25 procent af dem har været positive for covid-19.

Tallet, der også kaldes positivprocenten, har svinget omkring det niveau det seneste lange stykke tid.

Dagens opgørelse viser, at Danmark står lige nu et stabilt sted i coronasituationen, siger Kasper Iversen.

- Det ser rigtig stabilt og godt ud, må man sige. For smittetallet er konstant, og positivprocenten er konstant lav.

Ifølge overlægen er Danmark dermed ikke på vej ind i en tredje bølge af coronasmitte.

- Det peger i retning af, at vi ikke får en tredje bølge. Men vi får højst et tredje skvulp, så det er jo fantastisk, siger han.

Frem til torsdag i sidste uge indgik kun tal for PCR-test fra det offentlige i opgørelsen fra SSI. Det er derfor svært at sammenligne onsdagens tal med dem, der ligger længere tilbage i tiden.

Lyntest vurderes at være mere usikre end PCR-test. Der kan forekomme flere af de såkaldt falsk positive svar, hvor testen viser, at man er smittet, selv om en efterfølgende PCR-test afkræfter det. Det sker i cirka 2 ud af 1000 test.

Hvis man først er bekræftet smittet med en lyntest, og en PCR-test senere viser, at man ikke var smittet, ændrer SSI tallene, så det er resultatet af PCR-testen, der tæller. Det gælder også, selv om der er et døgn mellem svarene.

SSI modtager på daglig basis tal fra private leverandører, men det er muligt, at nogle af testene fra private leverandører er foretaget nogle dage tilbage i tiden og altså ikke er fra det forgangne døgn ligesom test i det offentlige.