Overlæge om 1195 smittede: Bekymrende med fortsat stigning

Tal for smittede og indlagte med coronavirus viser, at der ikke er styr på situationen endnu, mener overlæge.

Der er registreret 1195 nye coronatilfælde det seneste døgn.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut mandag.

Antallet af nye smittetilfælde er det højeste på et døgn siden 6. november, og det viser, at smittespredningen endnu ikke er under kontrol.

Det mener Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Jeg synes desværre, at tallene viser, at der ikke er nogen grund til at sige, at vi har rigtigt styr på situationen endnu. Jeg synes, det er bekymrende, at der stadig er en opadgående tendens i de bekræftede tilfælde, siger hun.

De 1195 nye tilfælde er fundet i 70.096 prøver. Det giver en positivprocent på 1,7. I den forgangne uge har tallet ligget mellem 1,3 og 1,5 procent.

- Positivfrekvensen er stadig opadgående, så det viser, at der er pågående smitte i samfundet, siger Åse Bengård Andersen.

I slutningen af oktober blev forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10, og kiosker og supermarkeder fik forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22.

Desuden er der efterfølgende indført skrappere tiltag i syv nordjyske kommuner. De restriktioner kan dog ikke ses som en

- Jeg havde håbet, at der er gået så lang tid efterhånden, at de forskellige tiltag burde vise sig som i hvert fald en stagnering og måske endda et fald. Det synes jeg ikke rigtigt, vi kan læse af tallene endnu, siger Åse Bengård Andersen.

Også blandt de indlagte er der sket en stigning. Yderligere 8 er indlagt sammenlignet med det forgangne døgn, hvilket bringer det samlede antal indlagte med coronavirus op på 267.

Det er det højeste antal siden slutningen af april. Åse Bengård Andersen påpeger, at der er tale om små tal, når man ser på udsving i antallet af indlagte.

- Men det er også noget, der går i den forkerte retning, siger hun.

Af de 267 indlagte på hospitalerne, ligger 44 på en intensivafdeling. 27 af dem er i respirator.

Yderligere fire personer er døde. Dermed har i alt 764 med virusset mistet livet siden begyndelsen af epidemien.

I foråret blev der registreret færre daglige smittetilfælde end nu. Det hænger dog sammen med, at der blev foretaget væsentligt færre test, end der gør nu.

Statens Serum Institut har tidligere anslået, at der ville have været mellem 2000 og 3000 daglige smittetilfælde, hvis man havde foretaget 50.000 test om dagen i starten af april.

Siden slutningen af oktober er der foretaget over 50.000 coronatest om dagen.

De sidste seks dage er der kommet svar på test fra mellem 70.000 og 80.000 personer om dagen.