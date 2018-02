Overlæge frifundet for grov forsømmelse efter patients død

En overlæge er fredag formiddag ved Retten i Odense blevet frifundet for anklager om grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med en patients død.

Sagen går tilbage til august 2014, hvor en 42-årig patient døde af en overdosis metadon. Patienten blev vurderet som stabil, men senere døde han af pludseligt hjertestop.

Retten lagde til grund, at den 60-årige overlæge havde fulgt de gældende retningslinjer på afdelingen.

Retten mente ikke, at overlægen "havde haft grund til at handle som beskrevet i tiltalen", og han blev derfor frifundet.

Klaus Holten Kristensen mener, at fredagens dom er et bevis på, at den slags sager er svære.

- De her lægesager, som der heldigvis ikke er så mange af, er altid vanskelige. De er hårfine forstået på den måde, at det er meget vanskeligt at forudse, om man lander i noget, der er strafbart eller ikke, siger han.

Der har også fra sagens begyndelse været uenighed om, hvorvidt der skulle rejses tiltale eller ej.

Først blev sagen droppet af Statsadvokaten. Det klagede Styrelsen for Patientsikkerhed over, og derefter afgjorde Rigsadvokaten, at sagen skulle rejses på ny.

Rettens dom vækker glæde hos Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

- Vi ser det som en bekræftelse af, at hvis man overholder alle instrukser, så hviler ansvaret ikke på den enkelte læge, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Den dag, hvor patienten blev indlagt, havde overlægen usædvanligt travlt, har han forklaret i retten.

- Der er ingen pauser. Jeg kan ikke sætte mig ned for at spise eller nå at drikke en kop kaffe. Der er fuld fart på til sent ud på eftermiddagen, har overlægen forklaret i retten ifølge Fyens Stiftstidende.

Overlægen har under sagen nægtet sig skyldig og afvist at skulle have givet sygeplejersken besked på at give patienten metadon.

Det var retten altså enig i og siger blandt andet i sin begrundelse, at overlægen hverken var involveret i ordineringen af metadonen eller blev bedt om at tilse patienten.

Sygeplejersken, der gav patienten metadonen uden overlægens vidende, har erkendt sig skyldig i overtrædelse af autorisationsloven. Hun betalte en bøde på 15.000 kroner ifølge Fyens Stiftstidende.

Sagen er ikke den eneste af sin slags. En sag fra Sydfyn skal i marts behandles i Højesteret.

Her vil anklagemyndigheden have straffet en læge for grov forsømmelse og skødesløshed i tjenesten.

Lægen blev dømt i landsretten, og sagen vakte stor kritik i lægekredse. I januar skrev tusindvis af læger under på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed.