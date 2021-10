Artiklen: Overlæge begik svindel for millioner og får tre års fængsel

Overlæge begik svindel for millioner og får tre års fængsel

En overlæge er onsdag blevet straffet med fængsel i tre år af Østre Landsret. Han har begået groft bedrageri i forbindelse med forskning.

Den dømte blev også af Københavns Byret fundet skyldig i februar sidste år. Her lød dommen på fængsel i to år og seks måneder.

Han ankede for at opnå en frifindelse - men i stedet er straffen altså blevet skærpet.

Bedrageriet med forskningsmidler blev begået overfor to hospitaler, Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

I et stort antal tilfælde fik 55-årige Kristian Wachtell hospitalerne til at betale penge for blodprøveanalyser til et firma i Schweiz.

Analyserne blev dog aldrig udført. Det schweiziske firma havde end ikke et laboratorie. Faktisk var firmaet - Swiss Cardiovascular Research - blevet oprettet alene for at kunne begå bedragerierne, fastslår landsretten.

For at få svindlen til at lykkes blev der konstrueret en stribe kontrakter, fakturaer og andre dokumenter uden reelt indhold.

Om årsagen til den hårdere straf i forhold til byrettens vurdering siger Østre Landsret, at Kristian Wachtell har misbrugt sin ledende og betroede stilling som overlæge på de to hospitaler.

Det spiller også en rolle, at svindlen er stået på gennem fem år, ligesom beløbets størrelse betyder noget - hospitalerne udbetalte i alt 3,7 millioner kroner.

Svindlen var nøje planlagt. Den 55-årige overlæge havde gjort meget for at forsøge at tilsløre, hvad der var foregået, fremgår det af en pressemeddelelse om landsrettens dom.

Udover fængsel konfiskeres de 3,7 millioner kroner hos den dømte. Og indtil videre må han ikke som læge "modtage, administrere eller på anden måde håndtere offentlige eller private midler bestemt til forskning eller behandling af patienter".