Overlæge: Tal for smittede og indlagte har stabiliseret sig

Overlæge og professor på Rigshospitalet Henrik Ullum glæder sig over, at en stabilisering i de seneste dages smittetal og særligt tal, hvor mange der bliver indlagt.

- Hvis vi kigger en lille smule fra helikopteren, har vi set en stabilisering med lidt lavere smittetal efter en måned med stigninger, siger han.

Han peger særligt på udviklingen af personer, der bliver så syge, at de skal indlægges. Her har der de seneste dage være lige under 20 nye indlæggelser om dagen i gennemsnit.

- Det er langt under, hvad vi så, da det gik hårdest for sig i foråret.

- Det er dejligt, konstaterer Henrik Ullum.

Samtidig er stabiliseringen sket på et niveau, hvor det danske sundhedsvæsens kapacitet kan følge med, forklarer han.

Henrik Ullum peger på to umiddelbare årsager til, at strømmen af syge med covid-19 er holdt op med at tage til.

- Den ene grund er, at vi trods alt ikke ser flere smittede, end vi gør. Den anden grund er, at vi tilsyneladende ser, at den ældre del af befolkningen er gode til at passe på sig selv, siger han.

Ældre er i særlig høj risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb.

Fredagens opdatering viser, at der er et nyt dødsfald, så i alt 652 personer nu er døde efter smitte med coronavirus.

De nyeste smittetal skal ses i relation til, at der bliver testet langt flere nu end i foråret. 56.080 personer er registreret testet for coronavirus det seneste døgn.

Smitten har den seneste tid især bredt sig i kommuner omkring hovedstaden, herunder særligt på den københavnske vestegn.

Særligt blandt unge under 30 år har smitten været i omløb.

Desuden viser en rapport fra SSI fredag, at hver fjerde, der har været smittet med coronavirus i Danmark, har ikkevestlig baggrund.