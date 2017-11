Overlæge: Spørgsmål om tid før alle behandles for leversygdom

Det mener overlæge og professor på Københavns Universitet Jan Gerstoft. Han er desuden medlem af fagudvalget for leverbetændelse under Medicinrådet.

Før eller siden kommer Danmark til at behandle alle smittede med hepatitis C, der hos enkelte kan føre til skrumpelever og øget risiko for leverkræft. Derfor kan man lige så godt begynde snarest muligt.

- Jeg tror, at alle er enige om, at på et eller andet tidspunkt skal man i gang med at behandle alle. Problemet er, om man skal vente på, at det bliver endnu billigere, siger han.

Hepatitis C-virusset medfører leverbetændelse, der i sjældne tilfælde viser sig som en akut sygdom.

Der findes i dag en effektiv kur, men prisen for medicinen er for dyr til, at den tilbydes alle smittede.

Personer med ingen eller let arvævsdannelse i leveren tilbydes i dag ikke behandling. De kontrolleres regelmæssigt for at holde øje med sygdomsudvikling.

Før eller siden kommer sundhedsvæsnet til at behandle alle, mener Jan Gerstoft.

Han forklarer, at de fleste smittede er stofmisbrugere. Virusset smitter gennem blod, og årsagen til smitte kan derfor findes i genbrug af kanyler og lignende.

Han medgiver, at et forsøg på at behandle "i bund" kan få det resultat, at kurerede patienter kort efter bliver smittet på ny.

- Men det kommer an på, hvordan man anskuer det. Public health-folk (forskere i folkesundhedsvidenskab, red.) vil sige, at det er bedst at behandle en, der risikerer at smitte videre.

- De vil vende den om og sige, at det handler især om at behandle dem, der potentielt kan smitte videre, siger han.

Overlæge Henrik Krarup, der også sidder i fagudvalget for leverbetændelse under Medicinrådet, deler Jan Gerstofts synspunkt.

Begge har i forbindelse med deres deltagelse i fagudvalget afleveret en habilitetserklæring, hvor det fremgår, at begge inden for de sidste fem år er blevet betalt for at have udført opgaver for to producenter af den effektive kur mod hepatitis C.

- Jeg føler ikke, at der er nogen, som på nogen måde fører firmaernes interesse, siger Jan Gerstoft.