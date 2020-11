Overlæge: Ingen overbevisende effekt af nuværende restriktioner

Der er registreret 1129 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) mandag i sin daglige opdatering.

Ifølge seruminstituttet er der blevet foretaget 59.994 prøver for coronavirus det seneste døgn.

I forhold til antallet af konstaterede smittetilfælde giver det en positivprocent på 1,88.

Det er den højeste positivprocent siden 5. november, hvor det ligeledes var 1,88 procent af de testede, der blev testet positive.

De smittetal, der ses i øjeblikket, er højere end i foråret. Her blev der dog testet langt færre personer. Da en del smittede ikke oplever at være syge, fører flere test også til, at man finder relativt flere smittetilfælde.

Åse Bengård Andersen, ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, kalder den seneste udvikling i smittetallene for "nogenlunde stabil".

Men hun er bekymret over, at tallene ikke ser ud til at være faldende.

- Jeg kan ikke se nogen bedring endnu. Jeg er stadigvæk lidt foruroliget over, at der ikke er noget fald at spore på de parametre, som vi følger med i, siger Åse Bengård Andersen.

Hun mener derfor ikke, at det vil være en dum idé med flere restriktioner.

- For ser vi på tallene, er der ingen overbevisende effekt af det, som vi gør generelt i øjeblikket.

Hun peger på, at man forhåbentlig ved så meget om smitten nu, at man kan målrette nye tiltag bedre end tidligere.

Med de seneste prøver er der nu blevet foretaget mere end 7,4 millioner prøver for coronavirus, siden de første tilfælde blev konstateret i slutningen af februar.

De mange prøver er foretaget hos mere end 3,4 millioner personer.

Forskellen på antallet af prøver og antallet af personer hænger sammen med, at nogle har fået foretaget mere end en test.

Antallet af personer, der er indlagt med coronavirus, er senest opgjort til i alt 259 personer. Det er tre flere i forhold til søndagens opdatering, og der er tale om i alt 27 nyindlæggelser.

Ud af de i alt 259 indlagte personer er 44 indlagt på intensiv. Og af dem får 28 hjælp fra en respirator.

På Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet mærker man presset fra indlagte med coronavirus, fortæller Åse Bengård Andersen.

- Vi kan godt mærke, at covid-19-patienter fylder i hospitalssengene og presser os, fordi vi også har andre patienter og flere, end vi havde i foråret.

- Vi kan sagtens håndtere det, men vi kan godt mærke, at det presser os, siger Åse Bengård Andersen.

De har blandt andet også mange andre infektionspatienter indlagt på hendes afdeling.

Ifølge den seneste opdatering er der konstateret yderligere otte dødsfald blandt coronasmittede. Siden midten af marts er der dermed i alt 837 personer, der er døde, mens de var smittet med virusset.

/ritzau/