Overlæge: Ikke alle mærker deres diskusprolapser

Tirsdag eftermiddag oplyste Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at han onsdag morgen skal opereres for to diskusprolapser, han har fået i nakken.

Ole Kudsk Jensen, overlæge for rygklinikken på Regionshospitalet Silkeborg, siger, at det er svært at sige noget om netop Venstre-formandens situation.