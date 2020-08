Overlæge: Effekt af blodplasmabehandling er usikker

Det er svært at vurdere effekten af behandling med blodplasma mod coronavirus.

Det siger professor og ledende overlæge Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital.

Meldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, sent søndag aften har betegnet det som "et historisk gennembrud", at USA's lægemiddelstyrelse har godkendt brugen af blodplasma fra raskmeldte coronasmittede til at behandle syge covid-19 patienter.