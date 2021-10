Overlæge: Coronapille kan hindre virus i at formere sig

Torsdag oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at man i næste uge vil indlede en løbende evaluering af behandlingsmidlet, der er i pilleform.

Lars Østergaard forklarer, at molnupiravir hindrer virus i at formere sig, og på den måde sørge for, at der er mindre virus i kroppen.

- Det betyder, at risikoen for at bringe smitten videre formindskes, og at man dermed kan være med til at bremse smittespredning.

- Den anden ting er, at når der er mindre virus i kroppen, så udvikler sygdommen sig heller ikke så alvorligt, siger han.

Det er den amerikanske medicinalvirksomhed Merck, der har udviklet behandlingsmidlet.

EMA's rolle er at evaluere og overvåge brug af medicin i EU.

Det er blandt andet også EMA, der anbefaler coronavacciner til brug i EU.

Lars Østergaard fortæller, at behandlingen med molnupiravir skal startes tidligt i sygdomsforløbet.

- Målgruppen for den her behandling er patienter, der ellers ville være i risiko for at få et alvorligt forløb med sygdommen. Eksempelvis dem, der kan risikere at ende på intensivafdeling eller miste livet, siger han.

Han mener også, at medicinen meget vel kan ende med at blive brugt i Danmark.

- Jeg tror bestemt, at det kan få en plads i coronabehandlingen, hvis de oplysninger, vi indtil videre har fået, holder stik.

- Netop fordi det ser ud til at være meget effektivt, og man kan bruge det tidligt i behandlingsforløbet, så man undgår, at patienterne kommer til at få et alvorligt forløb, siger han.

I et forsøg har Merck og samarbejdspartneren Ridgeback Therapeutics evalueret data fra 770 testpersoner.

Halvdelen af testpersonerne fik molnupiravir, mens resten fik et placebomiddel

Placebo er betegnelsen for et middel uden indhold af et virksomt stof.

Alle var coronasmittede og havde udviklet symptomer inden for fem dage.

7,3 procent af de testpersoner, der fik molnupiravir, var blevet indlagt i løbet af de første 29 dage. Blandt de personer, der fik et placebomiddel, blev 14,1 procent indlagt på hospitalet i samme tidsrum.