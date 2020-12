Overborgmester: Smittestigning er skræmmende

- Selv om vi alle trænger til at slippe for corona, så er vi ikke ved slutningen endnu. Desværre. Tværtimod står vi lige nu over for en skræmmende stigning i smitten, som kræver en ekstra indsats fra os alle sammen for at stoppe smittespredningen, siger han i meddelelsen.

Den seneste uge har de daglige smittetal ligget mellem 2000 og 3500, og knap en fjerdedel af tilfældene - næsten 5000 - er bekræftet blandt folk i København.

Hovedstaden topper kommunernes smitteliste med 785,9 smittede per 100.000 indbyggere. Det svarer til, at over 0,007 procent af beboerne i København er bekræftet smittet den seneste uge.

Der blev i sidste uge indført en række ekstra tiltag for at begrænse yderligere smittespredning.

Blandt andet blev restauranter, biografer og museer lukket, ligesom elever i 5. klasse og ældre blev sendt hjem resten af året, hvor de skal undervises digitalt.

Men intet tyder ifølge overborgmesteren på, at tiltagene har slået igennem endnu.

- Derfor opfordrer jeg på det kraftigste til, at vi alle sammen strammer os ekstra an og gør alt, hvad vi kan for at begrænse smitten de kommende dage og hen over julen. Også selv om det kræver afsavn for mange af os, siger Lars Weiss.

Københavnerne bør i stort omfang holde sig hjemme og se få mennesker. Ser man nogle, skal det gerne være den samme gruppe.

Sundhedsmyndighederne har tidligere anbefalet, at man har maksimalt ti personer i sin sociale boble.

Der er på landsplan bekræftet 113.095 smittede under epidemien i Danmark, dog blev der testet færre personer i foråret, hvorfor det reelle antal, der har været smittet, kan have været større.

80.564 har overstået infektionen med covid-19, fremgår det af mandagens tal fra Statens Serum Institut. Her var 429 indlagt med virusset, og 950 havde mistet livet, efter at de var bekræftet smittet.