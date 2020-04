Overarbejde udløser 117 millioner til fængselsbetjente

Fra marts 2019 til februar 2020 blev der således udbetalt næsten 117 millioner kroner for overarbejde til fængslernes uniformerede personale.

Det er udbredt, at landets fængselsbetjente arbejder mere, end timetallet på deres ansættelseskontrakt tilskriver.

Det fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg.

Til sammenligning blev der i 2016, 2017 og 2018 udbetalt henholdsvis 58, 64 og 96 millioner kroner i betaling for overarbejde til fængselsbetjente og andre uniformerede ansatte i fængsler og arresthuse.

Svaret fra justitsministeren kommer, efter at SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, på vegne af Retsudvalget har spurgt til blandt andet fængselsbetjentenes overarbejde og sygefravær.

Ifølge ordføreren understreger de 117 millioner kroner i betaling for overarbejde, at der er hårdt brug for flere ansatte.

- Problemet er, at der mangler rigtig, rigtig mange fængselsbetjente. Hvis vi skal komme det problem til livs, handler det om på den korte bane at få flere til at uddanne sig som fængselsbetjente, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Hun foreslår konkret, at eleverne får løn, mens de uddanner sig til fængselsbetjent. Sådan var det tidligere, men lønnen er i dag erstattet af SU, som udgør et mindre beløb.

Det afholder især ældre ansøgere, der eksempelvis har stiftet familie, fra at søge ind på uddannelsen, frygter ordføreren.

- Og så bliver vi nødt til at skabe mere indhold og mening i det arbejde, som fængselsbetjentene laver. For ellers stopper de.

- Jo flere fængselsbetjente, der er, jo bedre bliver arbejdsmiljøet, siger hun.

Retsordføreren peger på, at tingene på den måde hænger sammen. Hvis jobbet som fængselsbetjent skal være mere meningsfuldt, skal der være flere betjente, så den enkelte har mere tid til sit arbejde.

Herunder nævner hun arbejdet med at opbygge relationer til de indsatte og hjælpe dem til at blive resocialiseret.

I en udtalelse til justitsministeren og Retsudvalget udtrykte Fængselsforbundet tidligere på året bekymring for forholdene i fængslerne.

Fængselsforbundet organiserer de uniformere ansatte i fængslerne.

I udtalelsen lød det blandt andet:

- Vagtplanerne hænger kun sammen ved brug af overarbejde - herunder pålagt overarbejde, hvor fængselsbetjentene beordres på arbejde.