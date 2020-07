Over en million i alt er testet for corona i Danmark

Aktuelt er 20 personer indlagt med coronavirus, tre flere end torsdag.

Over en million - 1.001.512 - er blevet testet.

Antal personer på intensiv og i respirator er uændret - fem er på intensiv, mens tre er i respirator.

12.209 har overstået en infektion med coronavirus. En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er død eller indlagt.

Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi, mener, at det går den rigtige vej. Tallene minder om, hvad vi har set de seneste uger, siger han.

49 nye smittede er en del, men det er først, hvis der over flere dage kommer mange nye smittetilfælde, at der er grund til bekymring, mener Jan Pravsgaard Christensen.

- Der vil være en smule variation. Nogle dage har vi 25 nye smittede, og i dag har vi så 49. Det kommer også en enkelt indlagt hist og her, så tallene skriger ikke til himmelen.

- Det er først, hvis der flere dage i træk er 50-75 nye tilfælde, at vi skal bekymre os, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Professoren bider mærke i det høje antal personer testet for coronavirus.

- Det viser jo bare, at vi bor et godt sted. Vi har det som blommen i et æg, hvad angår test. Vi har testet næsten 20 procent af vores befolkning. Vi er godt i gang med at have en idé om, hvor mange smittede vi har i landet, og vi kan også finde de nye smittede, siger han.