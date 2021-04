Over en million danskere har nu fået første vaccinestik

Over en million danskere har nu fået som minimum det første af to vaccinationsstik mod coronavirus. (Arkivfoto)

Over en million danskere har nu som minimum fået det første af to vaccinationsstik mod coronavirus.

Af dem er der næsten en halv million, der har fået begge stik, og som er færdigvaccinerede.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag på Twitter.

- Vi har nu nået en fantastisk milepæl: 1.007.166 danskere har fået første vaccinationsstik mod covid-19.

- Tak til alle der har sagt ja tak til vaccinen, og tak til jer der hver dag knokler for at vaccinere! Vi fortsætter indsatsen, skriver Heunicke i sit tweet.

Siden slutningen af december har de danske sundhedsmyndigheder været i færd med at vaccinere befolkningen mod coronavirus.

Antallet af daglige vaccinationer er løbende hævet, i takt med at der er kommet flere vaccinedoser til landet, og setuppet til vaccinationer er styrket.

Mandag i denne uge blev der foretaget en stresstest af vaccinationssystemet for at se, om det kunne bære 100.000 vaccinationer på én dag.

Og faktisk lykkedes det at få vaccineret 104.824 i mandags. Det er det højeste antal på én dag, siden vaccinationsindsatsen begyndte.

I øjeblikket benyttes vaccine fra selskaberne Pfizer/BioNTech og Moderna.

Man har tidligere også benyttet en vaccine fra selskabet AstraZeneca. Men onsdag valgte man foreløbig at stoppe brugen af vaccinen, da der har været enkelte tilfælde, hvor vaccinerede har oplevet alvorlige bivirkninger.

De danske myndigheder har også mulighed for at bruge en vaccine fra selskabet Johnson & Johnson, som man onsdag modtog de første doser af. Men fordi der i USA er registreret bivirkninger hos vaccinerede med Johnson & Johnsons vaccine, har de danske myndigheder valgt ikke at tage den i brug.

De danske myndigheder vil formentlig vente med at tage stilling til, om Johnson & Johnson-vaccinen skal bruges, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i næste uge kommer med en udmelding.

Det er EMA, der står for at anbefale vacciner til brug i EU.