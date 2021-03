Danskerne tjekker deres årsopgørelser for at finde ud af, om de skal have penge tilbage i skat. (Arkivfoto)

Over en million besøg - danskerne tjekker årsopgørelser

Danskerne er ivrige efter at se, om de skal have penge tilbage i skat, viser tal fra Skattestyrelsen.

Borgerne har frem til lørdag klokken 16.00 allerede logget ind på deres årsopgørelse flere end 1,1 million gange, efter at Skattestyrelsen gjorde dem tilgængelige fredag aften.

Det skriver styrelsen på Twitter lørdag aften.

- Siden vi åbnede for årsopgørelsen fredag aften kl. 18, har borgerne frem til kl. 16 i eftermiddag logget på TastSelv 1.101.846 gange, og der er foretaget 291.691 ændringer i årsopgørelserne, skriver styrelsen.

Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, bifalder de mange, der ikke bare tjekker, men også retter i årsopgørelsen.

26 procent af dem, der har været inde at kigge i deres årsopgørelse, har også rettet i den. På samme tidspunkt sidste år var det kun 17 procent.

- Det var lige præcis det, vi ønskede, fordi det er et særligt år med kørselsfradraget, siger Karoline Klaksvig.

I år skal man have særligt fokus på årsopgørelsen, hvis man pendler til jobbet.

Normalt bliver kørselsfradraget automatisk sat på ens årsopgørelse, men det er ikke tilfældet i år, da mange har arbejdet hjemmefra på grund af coronaudbruddet.

Derfor skal man selv taste ind, hvor mange dage man har transporteret sig frem og tilbage fra jobbet.

For at kunne få et fradrag, skal man have sammenlagt mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Det har cirka 1,2 millioner danskere.

Lørdag aften klokken 18.30 sad cirka 300.000 mennesker i kø for at tjekke deres årsopgørelse, og hjemmesiden meldte om mere end en times ventetid på at logge ind.

Karoline Klaksvig håber at være i mål i løbet af de næste par uger.

- Sidste år havde vi 2,8 millioner, der var inde og kigge på deres årsopgørelse i åbningsweekenden. Det kan godt være, at vi ikke når helt det samme tal, men vi kan også se, at folk bruger længere tid derinde, fordi de jo netop er inde og rette, siger hun.

Hvis man skal have skat retur, vil pengene bliver udbetalt fra 9. april.

Normalt får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat. Den sidste fjerdedel skal enten efterbetale penge eller har ramt nogenlunde plet med skattebetalingen.