Over 50 år gammel sag om drabet på Marie Lock-Hansen lukkes

En knap 54 år gammel drabssag om mordet på Marie Lock-Hansen i 1967 er nu blevet afsluttet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efterforskningen blev genoptaget i 2018 i den uopklarede sag, da en borger henvendte sig med oplysninger om, hvem der kunne have stået bag drabet.

Henvendelsen, der drejede sig om en dengang 90-årig mand bosat i Canada, førte dog ikke til yderligere beviser i sagen, oplyser politiet.

Politiet valgte at mistænke manden for drabet, men han meddelte i 2018 gennem sin advokat, at han grundet "sin fremskredne alder var bekymret for at sige noget, som han huskede forkert". Han oplyste desuden, at han ikke havde noget med drabet at gøre.

Manden døde som 93-årig sidste år.

- Som mistænkt eller sigtet i en straffesag har man jo ikke pligt til at udtale sig, og der var ikke et stærkt nok mistankegrundlag til at foretage anholdelse af pågældende eller kræve ham udleveret til Danmark med henblik på varetægtsfængsling, udtaler advokaturchef Jacob Balsgaard i meddelelsen.

Jacob Balsgaard oplyser samtidig, at man ikke fandt beviser, der var tilstrækkelige til, at der kunne rejses tiltale.

- Der er lavet et virkeligt grundigt og meget omfattende efterforskningsarbejde i løbet af de seneste tre og et halvt år.

- Det har ikke ført til, at der er fremkommet nye oplysninger, der kan knytte den nu afdøde mand til drabet på Marie Lock-Hansen. Hvis han stadig havde været i live, ville der ikke have været tilstrækkelige beviser til, at der kunne rejses tiltale mod ham. Derfor er sigtelsen mod ham rent formelt også frafaldet, siger advokaturchefen.

I 1967 var Marie Lock-Hansen 43 år. En formiddag i november sad hun og drak kaffe med sin hushjælper, da det ringede på døren.

Marie Lock-Hansen gik selv til døren, og her stod ifølge vidneudsagn en mand, som hun lukkede ind. Få øjeblikke senere blev hun dræbt af tre skud fra en pistol.

Politiet har igennem årene modtaget utallige tip og henvendelser fra borgere, der havde oplysninger om, hvem der kunne have stået bag drabet.

Efter henvendelsen i 2018 begyndte politiet også at genafhøre vidner, foretage nye DNA-analyser og undersøgte igen genstande fra gerningsstedet.

Politiet gravede også ved to ejendomme i Højbjerg, da man mistænkte, at gerningsvåbnet, der aldrig er fundet, kunne være nedgravet.

Sagen vil kun blive genoptaget, hvis der kommer nye "og helt afgørende oplysninger", skriver Østjyllands Politi.