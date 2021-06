Over 40.000 har fået skrottede vacciner - de fleste er mænd

Det er ikke mere end en måned siden, at selskabet Practio som den eneste i landet begyndte at tilbyde de skrottede vacciner - Johnson & Johnson og AstraZeneca - til borgere i Danmark.

Borgerne kan blive stukket med en af vaccinerne ved at komme til en digital lægekonsultation hos en af Practios 378 læger, som skal vurdere, om borgeren skal gives en ordination eller afvises.

Gennemsnitsalderen hos borgere, der har fået en ordination, er 32 år, og langt hovedparten af dem er mænd. Mændene står for 78 procent, mens kvinderne er de resterende 22 procent.

Det overrasker ikke læge Jonas Nilsen, der er medstifter af Practio. Det skyldes, at der er større risiko for bivirkninger hos kvinder, der modtager Johnson & Johnson-vaccinen, end hos mænd.

Samtidig er der mange unge mænd, der gerne vil have den.

- Vi ser, at der er flest, der er mellem 25-39 år, og det giver meget god mening, fordi det også er dem, der står bagest i vaccinationskalenderen, siger han.

Vaccinen er da også den klart mest brugte hos Practio. Der er kun givet 689 ordinationer med AstraZeneca-vaccinen ud af de i alt 47.902, mens 286 indtil videre har modtaget et stik med AstraZeneca.

Johnson & Johnson er både den, som borgerne helst vil have, og den som lægerne i de fleste tilfælde vil ordinere.

- Johnson & Johnson er kun ét stik mod AstraZenecas to stik, og så ser det ud til, at risikoen for bivirkninger nok er noget højere for AstraZeneca. Så derfor er der færre, som ender med at få en AstraZeneca-vaccine, siger Jonas Nilsen,

11.211 borgere er blevet afvist, efter at have været til konsultation. Det svarer til at 28 procent af kvinderne ikke har fået en ordination. Hos mændene er det 16 procent.

Igen kan det relateres til, at Johnson & Johnson-vaccinen er forbundet med en risiko for sjældne blodpropper hos især kvinder.

- Risikoen er højest hos kvinder, hvilket betyder at der skal "mere til" før en læge ordinerer en vaccine til en kvinde, siger Jonas Nilsen.

Ifølge Practio er det i øjeblikket muligt at få en lægekonsultation samme dag, som der bookes tid, og dagen efter kan man blive vaccineret.

Vaccinationerne foregår i fem vaccinationscentre landet over med en samlet kapacitet på 10.000 vaccinationer om dagen. AstraZeneca gives dog kun i København.