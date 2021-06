Over 400 selskaber fik leveret falske fakturaer

Tre mænd er mandag blevet dømt for at have deltaget i en kriminel organisation, som fabrikerede falske fakturaer for et stort antal millioner.

Med mandagens afgørelser i Retten i Kolding er i alt seks mænd blevet dømt i sagen, oplyser Bagmandspolitiet.

De har over for en dommer tilstået deres andel af den grove hvidvask.

Straffen er blevet fængsel i fem år til Norbert Thybo Gregersen på 58 år. Han var ansvarlig for hvidvask af 103 millioner kroner.

Beløbet var 37 millioner kroner for 34-årige Usman Ghanis vedkommende. Hans sanktion er blevet fængsel i fire år og seks måneder, ligesom han, der er pakistansk statsborger, udvises af Danmark.

En tredje har fået fængsel i et år og ni måneder.

De i alt seks deltagere, i det som Bagmandspolitiet har kaldt en fakturafabrik, betjente flere end 400 selskaber, oplyser specialanklager Nathalie Ghiorzi Elias til Ritzau.

Med de fiktive fakturaer for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser kunne kunderne dække over sort arbejde.

De mange selskaber kan nu forvente et efterspil, fremgår det af en udtalelse i en pressemeddelelse.

- Sagen er ikke slut, for nu vil myndighederne se på de selskaber, der så at sige har været kunder i fakturafabrikken, siger Nathalie Ghiorzi Elias.

Kunderne findes over hele landet, oplyser hun supplerende.

I alt blev der hvidvasket mere end 200 millioner kroner, men de er ikke beslaglagt.

- Pengene er væk på nuværende tidspunkt, siger specialanklageren.

I forbindelse med dommene over de seks mænd har retten dog konfiskeret et anslået udbytte, som opstod i den kriminelle servicevirksomhed.

Hos hovedmanden i affæren, Kim Jensen, der sidste uge blev idømt fængsel i seks år, konfiskeres således otte millioner kroner.

Den 58-årige mand, der mandag blev idømt fængsel i fem år, får konfiskeret et udbytte på en million kroner.

Fakturafabrikker er ikke et totalt ukendt fænomen. Det er omdrejningspunkt i en sag, som politiet har kaldt "Operation Greed", og som er under behandling i Københavns Byret. Her har godt 1000 selskaber fået betjening i form af fiktive fakturaer, hævdes det.

Mens denne sag har været under behandling i meget lang tid, er det gået relativt stærkt i den netop afgjorte sag med udgangspunkt i Kolding. De seks mænd blev varetægtsfængslet i marts.