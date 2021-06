Over 30 unge fik det skidt efter vaccination i Ballerup fredag

Det er vigtigt at spise og drikke inden vaccination for at undgå utilpashed, opfordrer Region Hovedstaden.

Mellem 30 og 50 unge mennesker fik det dårligt, da de fredag skulle vaccineres mod coronavirus i et vaccinationscenter i Ballerup.

Det oplyser centrets chef, Svend Hartling, der er intern mediciner og tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden.

Fredag blev omkring 1200 unge mennesker i alderen 16 til 24 år vaccineret i Ballerup, og i omkring 30 tilfælde måtte personalet altså træde til med hjælp.

Ifølge Hartling fik flere et såkaldt vasovagalt anfald, hvor blodet løber fra hovedet, og man bliver utilpas. Det kan føre til besvimelse.

Ældre kan også opleve denne slags anfald, men det er især knyttet til unge, forklarer Svend Hartling. Det skyldes blandt andet, at ældres autonome nervesystem er reguleret på lidt anden vis, siger han.

- Og så er ældre nok også bedre til at sørge for at have spist og drukket og sovet godt om natten.

- At drikke alkohol, sove for lidt og ikke have spist morgenmad kan øge risikoen for at blive skidt, lyder det.

Region Hovedstaden opfordrer også i et tweet til at huske at spise og drikke inden vaccination.

Bliver borgere dårlige i vaccinationscenteret, kan de komme ned at ligge, ligesom de også får tilbudt væske og mad, forklarer Svend Hartling.

I Ballerup har centeret sat en lille vandbod op, så alle også får tilbudt et glas vand.

Flere vaccinationscentre i Region Syddanmark har også oplevet, at nogle borgere får det dårligt. Det er dog meget få tilfælde om ugen, oplyser Sygehus Lillebælt, som har to centre i henholdsvis Vejle og Kolding samt nogle midlertidige centre.

Svend Hartling siger, at utilpasheden i mange tilfælde kan undgås ved at spise, drikke og sove godt inden vaccination.

- Helt forebygge kan man aldrig, men vi vil gerne sikre os, at så mange som muligt bare kommer, får vaccinationen og tager hjem igen.