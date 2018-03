Over 200 har fået medicinsk cannabis af lægen

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis har nu været i gang i to måneder, og her har 207 patienter fået en recept.

- Det er positivt, at vi allerede nu har hjulpet over to hundrede syge til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på en lovlig og tryg måde, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i pressemeddelelsen.

Ifølge ministeriet oplever man også et stigende antal læger, som udskriver recepterne.

- Jeg glæder mig over lægernes stigende opbakning til forsøgsordningen, da forsøgsordningen også har mødt en del modstand, lyder det fra ministeren.

Her henviser hun til blandt andet Lægeforeningen, som tidligere har udtrykt sin utryghed ved ordningen.

Lægerne kommer under stort pres for at udskrive medicinsk cannabis, uden at der er dokumentation for, at behandlingen virker, formand Andreas Rudkjøbing blandt andet sagt.

- Lægerne har en vigtig rolle i ordningen, hvis den skal fungere, og de kan også være med til at forhindre, at patienter føler sig nødsaget til at købe produkter på det illegale marked, siger Ellen Trane Nørby.

I alt har 78 læger nu udskrevet recepter på medicinsk cannabis - 25 læger udskrev recepter i februar og 53 læger i januar.