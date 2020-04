Mere end 150.000 personer i Danmark er blevet testet for coronavirus. (Arkivfoto)

Over 150.000 er blevet testet for coronavirus i Danmark

De danske sundhedsmyndigheder og regeringen har længe kæmpet for at få udvidet testkapaciteten i Danmark, så flere har kunnet blive testet for coronavirus.

Mandag har antallet af testede personer i Danmark rundet 150.000.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

I alt er 155.810 blevet testet for virusset. Yderligere 123 personer er mandag bekræftet smittet med coronavirus, og det samlede antal konstaterede smittede i Danmark er på 8698.

Mandag er det samtidig planen, at flere af de nye testcentre skal åbne.

Det drejer sig blandt andet om testcentrene i Viborg, Herning og Ballerup. De nye testcentre er en del af myndighedernes strategi om at teste flere for coronavirus.

I alt bliver der åbnet 11 nye testcentre, som skal supplere de eksisterende fem centre, som ligger i Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og København.

På et døgn er 8.895 blevet testet for virusset.

Målet med testcentrene, som har form som store hvide telte, er at kunne teste op mod 20.000 om dagen for coronavirus.

Der vil samtidig blive arbejdet med to slags test i teltene. En, der tester antistoffer i blodet, og en, der tester for, om man er smittet med coronavirus.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalte for en uge siden, at alle med symptomer skal kunne testes.