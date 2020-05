Over 10.000 i Danmark har fået konstateret coronavirus

I optællingen er der ikke medregnet de test, der endnu ikke er kommet svar på, eller hvor resultatet har været uklart.

Dermed kan antallet af test ligge højere.

Torsdag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagt, at man for at teste endnu flere danskere vil begynde at sende mails ud med en opfordring til at blive testet.

Ifølge ham vil flere tusinde danskere allerede fra torsdag kunne forvente at få en indkaldelse i deres e-Boks.

Testen er frivillig for dem, der bliver udvalgt i stikprøvetestningen.

For at kunne teste endnu flere danskere er der i forvejen rejst en række telte rundt i landet, også kaldet testcentre.

I testcentrene håber myndighederne at kunne teste op mod 20.000 personer om dagen for coronavirus.